Basket, Coppa Italia: Trento rischia ma vola in semifinale piegando Reggio Emilia in rimonta

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 85-80

Avanza col brivido Trento, che piega nel finale Reggio Emilia nei quarti. Nel primo periodo la UnaHotels è estremamente efficace a rimbalzo e fuori dall’arco: Faye e Barford prima e Cheatham e Smith poi trascinano gli emiliani quasi alle due lunghezze di vantaggio. Trento si aggrappa come spesso accade a Lamb, ma è costretta a inseguire 22-15 dopo i primi dieci minuti. Gli uomini di Priftis spingono e arrivano anche fino al +14 nel secondo quarto, ma la capolista di Serie A riesce ad accorciare. Il time-out di Galbiati funziona, con Ellis e Cale che salgono in cattedra per riportare l’Aquila fino al -2: all’intervallo è 44-42 in favore di Reggio.