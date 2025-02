Christian: "Noi migliori per un possesso". Repesa: "Spiace per i tifosi"

Valerio Antonini a Pianetabasket.com: "È la solita sconfitta delle ultime partite, alla fine la squadra crolla. Cambi che non mi piacciono, gestione della partita che non mi piace. Comincio a vedere troppe cose che non mi piacciono. Oggi la partita era finita, sette punti di vantaggio. È stata gestita male con cambi secondo me fatti nel modo meno ideale possibile. Una squadra molto nervosa, probabilmente il manico comincia a essere fragile. Il problema non è Jasmin, probabilmente bisogna resettare psicologicamente, ne abbiamo perse cinque delle ultime nove. Ovviamente anche l'allenatore ha le sue responsabilità. È il caso che tutti resettino, i giocatori per errori clamorosi che fanno. E il coach anche per alcune scelte che non stanno pagando. Questa è una partita, il basket è così. Abbiamo visto cosa significa quando in una fase decisiva di gioco ti cominciano a fischiare tutto il fischiabile. Lo sapevamo, lo avevo detto ai giocatori. Meglio farli tirare perché possono sbagliare che anche entrare minimamente a contatto perché ti fischiano il fallo. Purtroppo siamo siciliani, paghiamo questo scotto. C'è poco da fare".