Faye e Faried, le due torri che fanno volare Reggio Emilia

L'uomo determinante per creare gli strappi decisivi - quello iniziale, costringendo la Vanoli di coach Brotto a uno sforzo extra per rientrare a contatto, e buona parte del 3° quarto da 22-11 che ha rotto definitivamente gli equilibri - è stato Momo Faye: il classe 2005, in odore di NBA o Eurolega nella prossima stagione, si è dimostrato un corpo fuori categoria per gli standard della Serie A per potenza e mobilità. La capacità di coprire tutta l'estensione dei 28x15 mt del parquet migliora di partita in partita: stavolta è toccato a Owens, Nikolic e Poser vivere il confronto coi 205 cm x 100 kg più esplosivi della Serie A, venendo superati per energia in entrambe le metà campo.