Shengelia senza freni: per l'MVP di Serie A si passa da Toko

Nemmeno i 208 cm per 113 kg del gigante canadese sono però bastati per oscurare il talento di Toko. Non potendo più contare sui vantaggi fisici nati nel pitturato, creando tiri aperti per tutti i compagni, Shengelia ha impiegato un istante appena a cambiare registro: canestro dal mezzo angolo e schiacciata su taglio alle spalle, sfruttando la disabitudine dell'MVP del mese di gennaio di LBA a muoversi lungo il perimetro, e assist per la tripla a rimorchio di Grazulis. Spallata determinante per una partita sin lì in bilico e, nonostante l'ultimo tentativo di rientro della Reyer, e 5‭ª vittoria nelle ultime 6 di Serie A per Bologna.