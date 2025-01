Non solo muscoli e intimidazione, ma anche personalità e carisma. Queste sono le caratteristiche del giocatore canadese di origini congolesi, capace di mettere in mostra un talento straordinario, contribuendo in modo decisivo alle prestazioni della sua squadra: un record di 3-1 che ha guidato la Umana Reyer Venezia al nono posto e ha permesso al nativo di Burlington di conquistare il premio di miglior giocatore del mese di gennaio.