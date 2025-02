LBA Serie A, è tempo di big match: Trento-Trapani e Bologna-Venezia

Milan-Inter a San Siro, Milano-Varese al Forum: anche in LBA si respira aria di derby. Per l’Olimpia continua l’emergenza infortuni, ma lo straordinario successo in Eurolega contro il Panathinaikos dà l’idea del carattere della squadra di Messina. In vetta al campionato, la Germani Brescia sfida il Napoli Basket che può contare su un John Egbunu in più: “Incontriamo una squadra ben assortita, gestita molto bene da Peppe Poeta che è sì al debutto, ma anche molto bravo a gestire le personalità di un roster di over 30 - racconta Giorgio Valli. Fa una cosa che faceva anche da giocatore e non è un caso che siano là al top della classifica. Noi andiamo ad affrontare questa squadra con fiducia perché veniamo da un discreto momento e anche con un rinforzo che la società ci ha messo a disposizione. Non ha perso tempo, ci sta sempre molto vicina, è organizzatissima in questo e quindi speriamo di schierare Egbunu e che ci dia un piccolo contributo, ma anche il resto della squadra è sicuramente pronto per affrontare una sfida davanti al nostro pubblico”.