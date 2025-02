Bologna, Ivanovic: "Nelle ultime partite non eravamo stati noi"

Dopo la gara con Venezia ha parlato in conferenza stampa coach Dusko Ivanovic: “E’ stata una partita molto importante per noi, venivamo da due sconfitte contro Sassari e Fenerbahce. Al di là del risultato finale, non mi è piaciuto come sono arrivate, privi di energia. Oggi invece tutti hanno dato un contributo. Da quando sono arrivato io chiedo di fare sempre un passo in avanti, nelle ultime partite avevamo fatto cinque passi indietro, non eravamo stati noi. Sì, stasera il loro numero delle palle perse e il nostro numero delle palle recuperate è stato molto importante. Tucker? Fino ad adesso ogni volta che è entrato in campo ha sempre provato a fare il suo”.