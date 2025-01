Toko Shengelia is back, Bologna ha ritrovato il suo leader

L'ultima volta che Toko Shengelia aveva giocato in LBA era nella trasferta a Milano l'8 dicembre scorso, nella prima uscita della Virtus Segafredo Bologna in Italia dopo le dimissioni di coach Banchi. Poi l'ulcera e il forzato riposo, col georgiano ai box per 5 turni consecutivi, e il rientro in concomitanza col doppio impegno di Eurolega. A 72 ore dalla fantastica prestazione di Monaco di Baviera (20 punti, 6 rimbalzi, 6 assist e 6 falli subiti), il #21 virtussino è tornato a pieno regime anche nelle rotazioni in Serie A: 15 punti, 5/8 da 2 e 5/6 ai liberi, 8 rimbalzi e 2 assist in 21', per una serata di ordinaria amministrazione - per lui - contro la Vanoli Cremona.