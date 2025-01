Venezia, Simms: "Abbiamo superato avversari di valore"

Nell'immediato post partita del 77-90 con cui la sua Reyer Venezia ha superato i Veolia Towers Hamburg in Germania, Aamir Simms ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali di EuroCup: "Dobbiamo continuare a giocare insieme. Più giocatori abbiamo disponibili e più troviamo il nostro gioco e ritmo. Noi siamo molto bravi in difesa e a condividere la palla, se continueremo a farlo penso che vinceremo ancora. Non guardiamo quante vittorie di fila abbiamo fatto, nella pallacanestro contano solo oggi e domani. Dobbiamo continuare a essere concentrati sul nostro lavoro quotidiano, giorno per giorno. Nelle ultime 3 partite, prima di questa, abbiamo superato avversari di valore: ci dà la consapevolezza di poter vincere indipendentemente da chi affrontiamo, se siamo fedeli a noi stessi".