Brescia si gode Bilan: "Per numeri mi sento l'MVP. Della Valle un fenomeno"

A inizio estate c’è stata una rivoluzione tecnica, con la partenza di tanti giocatori importanti: ti saresti immaginato che questo nuovo gruppo, con un nuovo allenatore, potesse chiudere il 2024 in testa al campionato?

“Abbiamo cambiato tanto durante l'estate. È arrivato un nuovo coach, diversi nuovi giocatori. In tanti avevano dubbi su di noi, ma io no. Sapevo che eravamo molto forti. Certo, magari non da primo posto in classifica. Ma avevo grande fiducia nelle nostre qualità. Stiamo andando alla grande e dobbiamo continuare così”.