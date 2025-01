Pistoia, Rowan torna a Trieste: "Bei ricordi, ora partita difficile"

Intervistato sulle pagine del "Piccolo" in vista di Trieste-Pistoia (domenica 12, ore 19), il presidente dell'Estra Pistoia Ron Rowan ha ricordato l'esperienza vissuta da giocatore a Trieste nel 2000: "Esperienza fantastica che ricordo con piacere. Una bella città in cui giocare e una stagione nella quale avevamo un ottimo roster. Superammo il primo turno poi uscimmo ma affrontavamo una squadra molto forte. Resta un po' di rammarico per come finì ma mi restano bei ricordi di Trieste. Da parte nostra mi aspetto una prova di carattere, anche se sono consapevole del fatto che sarà una partita difficile. Trieste, infatti, è una buonissima squadra, ha ottimi giocatori e sta facendo davvero buone cose con coach Christian. Ci proveremo, consapevoli del fatto che affronteremo un'avversaria davvero forte".