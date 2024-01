L'Asvel Villeurbanne esonera Gianmarco Pozzecco

LA DECISIONE

E' durata poco più di due mesi l'avventura del coach della Nazionale sulla panchina dell'Asvel. Curiosamente la separazione arriva dopo la vittoria con lo Zalgiris che aveva chiuso la striscia di 10 ko di fila

© IPA Gianmarco Pozzecco non è più l'allenatore dell'Asvel Villeurbanne. In mattinata è arrivato il timbro ufficiale con un post sui profili social del club dell'ex stella NBA Tony Parker che ha sollevato dall'incarico il coach italiano dopo appena 73 giorni: al suo posto da subito Pierric Poupet. Resta invece Edoardo Casalone, storico assistente del Poz.

A nulla è servita la vittoria nell'ultimo turno di Eurolega, ottenuta all'Astroballe contro lo Zalgiris di Andrea Trinchieri. La decisione era di fatto già stata presa.

Pozzecco aveva preso il posto di TJ Parker (fratello di Tony) a fine ottobre: il suo bilancio in Eurolega è di 3 vittorie (oltre all'ultima, le due ottenute in trasferta con Zalgiris Kaunas e Alba Berlino) e 12 sconfitte, di cui 10 consecutive. In campionato il suo bilancio è di 7 successi e 2 sconfitte, con la squadra al terzo posto insieme al Paris.

Una squadra, l'Asvel, oggettivamente di livello nettamente inferiore rispetto a tutte le altre partecipanti al più importante (e impegnativo) torneo continentale. Lo scorso anno terminò la regular season all'ultimo posto con 8 vittorie e 26 sconfitte. Ben 13 nelle ultime 13 giornate che sommate al record attuale (3-16) fanno 3 vittorie e 29 sconfitte nelle ultime 32 partite di Eurolega.