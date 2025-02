Olimpia, a Kaunas snodo cruciale per il cammino in Eurolega

L'ultimo impegno di Eurolega per l'Olimpia Milano prima della pausa per le coppe nazionali rischia di diventare uno spartiacque decisivo per il destino europeo della squadra di Ettore Messina. La trasferta contro lo Zalgiris Kaunas (palla a due alle 19) darà infatti un doppio responso non irrilevante. Se l'EA7 riuscirà a vincere, andrà alla sosta con un incoraggiante record di 14-12: con 8 turni ancora da giocare, dovrebbe essere sufficiente vincerne la metà per assicurarsi un posto per la post season. Inoltre, vincendo in Lituania, Milano avrebbe la possibilità di aggiustare la differenza canestri contro una rivale diretta per i play in. Nella gara di andata, vinta dalla squadra di Andrea Trinchieri al termine di un'incredibile rimonta da -27, l'Olimpia perse con uno scarto di soli 3 punti (82-85). Una sconfitta, viceversa, complicherebbe non di poco il cammino per l'Olimpia che sarebbe obbligata a vincere almeno 5 delle ultime 8 gare. E il calendario non sarà particolarmente amico, con le gare al Forum con Monaco, Fenerbahce, Barcellona e Baskonia e le trasferte con Stella Rossa, Paris, Real Madrid e Virtus Bologna.