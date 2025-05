Trapani, Repesa sfida la Virtus: "Nessuno ci ha battuto due volte"

Una stagione regolare da 22 vittorie, con la possibilità di raggiungere quota 23, ma partita dall'inizio della scorsa estate: "Il presidente Antonini mi illustrò le ambizioni della società, mi illustrò il progetto. Ascoltai le sue parole, ma fu venire e vedere le strutture a convincermi che faceva sul serio. Gente come Notae, Horton, Alibegovic era fuori norma per l'A2, già pronta per l'A1. All'inizio ci sono state cose belle ed errori, ma dovevamo conoscerci. Petrucelli e Galloway in A avevano giocato (Reggio Emilia e Brescia), ma Robinson non era mai uscito dagli Stati Uniti (in realtà aveva giocato in Spagna nel finale di 2023/24 a Breogan): una scommessa. Il mio rapporto col presidente? Siamo diversi, ci rispettiamo, lavoriamo insieme per raggiungere un obiettivo. Sono una persona aperta, dico quel che penso".