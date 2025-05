Chris Horton, il sogno di Trapani sale sulle spalle del suo gigante

Arrivato a Trapani a fine settembre 2023 come ultimo tassello per iniziare la cavalcata promozione in A2, per Horton è stata la seconda gara con oltre 30 di valutazione in questa Serie A, dopo il 22 di un paio di settimane fa con Venezia (18 punti, 14 rimbalzi e 5 assist, "viziati" dal supplementare necessario a Trapani per superare la Reyer). Un percorso comune iniziato così lontano, ma che sta portando Trapani a toccare vette così alte.