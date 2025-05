Trapani aspetta Milano, Rossato: "Dovremo limitare la loro fisicità"

Test importante in arrivo per la Trapani Shark, che nel weekend affronterà l'EA7 Emporio Armani Milano per cercare di non perdere la vetta del campionato. Per Riccardo Rossato, intervistato dai nostri microfoni, c'è grande voglia di vendicare il k.o. dell'andata: "Stiamo lavorando bene, siamo reduci da una buona vittoria con Napoli che non era scontata e questo ci dà fiducia per lavorare bene in settimana e prepararci".