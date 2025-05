Trapani, la fiducia dei veterani: "L'unico obiettivo è lo scudetto"

Se il 34enne della Louisiana è arrivato in Italia nell'estate 2023 - "Chiuso il percorso NBA volevo continuare a giocare ad alto livello, amo il basket e ho avuto cura del mio corpo. L'Italia è una delle leghe più competitive. Mia moglie e io avevamo già visitato il Paese e ci era piaciuto un sacco: la gente, l'arte, il cibo, un buon bicchiere di vino. Futuro? Voglio giocare più anni che posso. Ho fatto un gran lavoro col mio corpo e sono stato fortunato a non avere infortuni gravi. Vorrei giocare fino a che mio figlio e mia figlia non saranno grandi abbastanza per giocare, allo sport che avranno scelto" -, il 30enne bosniaco ci è tornato nello scorso aprile dopo un paio di stagioni tra Turchia e Slovenia: "Il progetto che il pres Antonini mi aveva illustrato, quando accettai di firmare per Trapani, era solido, serio, con vista sul futuro. Ma di bruciare così velocemente le tappe non ci credeva nessuno. Anzi, direi solo lui. Dopo la promozione, pur da neofita, ha fatto scelte giuste. Trapani? Città pazzesca, popolata di gente fantastica. Se sono a prendere un caffè mi travolgono di affetto: quando vado al supermercato devo far valere la mia stazza, vorrebbero farmi passare avanti e saltare la fila".