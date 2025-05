Messina: "Arena Santa Giulia nuova casa di Olimpia Milano? No"

Competizione che impone anche una riflessione su un calendario che diventa sempre più fitto e impegnativo. "È complesso per tutte le squadre che giocano in Europa, noi e Bologna in Italia. Come l'anno scorso, la maggior parte delle nostre sconfitte sono arrivate dopo un turno giocato al venerdì: è difficilissimo recuperare energie, così come giocare senza preparare le partite, ma è una tassa da pagare per giocare l'Eurolega. Ed è anche la cosa che va richiesta al gruppo di giocatori, molto più settato mentalmente da non necessitare di ripetere le cose, ma che le apprende al primo colpo. Per tanti giocatori, la prima esperienza in Eurolega genera un impatto difficile. È uno dei motivi per cui in Eurolega, al momento, tutti i giocatori chiave sono trentenni o oltre".