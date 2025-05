Basket, Serie A: Trapani piega Milano, ok Bologna e Brescia. Retrocedono Pistoia e Scafati

Bologna stravince 104-87 sul campo di Scafati e la condanna alla retrocessione aritmetica in Serie A2. La Virtus parte subito forte nel primo periodo, trascinata da Cordinier e Polonara. Le V-nere conducono 34-17 al termine del primo periodo, e successivamente le cose non cambiano: Pinkins e Cinciarini tentano di tenere in vita la Givova, che però all’intervallo è sotto di quindici lunghezze (56-41). Dopo la pausa lunga la Segafredo torna a premere, super parziale (Hackett perfetto da tre punti) e campani spediti oltre il -30 (88-56). La partita ha davvero poco da dire nel corso degli ultimi dieci minuti, se non i tanti punti segnati da Morgan (24 nella partita). Scafati va ko ed è aritmeticamente in Serie A2, Bologna domina e resta in vetta insieme a Trapani a una giornata dalla fine.