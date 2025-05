Polonara avvisa Trapani: "La Virtus vuole finire al primo posto"

Non è solo l'ultima di regular season, ma anche un vero e proprio spareggio per capire chi chiuderà davanti a tutte le altre, al primo posto. La Virtus Bologna darà il suo arrivederci alla Segafredo Arena affrontando Trapani. Ricordando la vittoria di un punto della prima giornata, quando le Vu Nere sbancarono il Pala Shark per 88-89.