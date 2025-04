Il rinnovo di Kevin Punter sposta gli equilibri di Eurolega

Supponendo che sì, tra 3 anni il progetto di NBA in Europa non avrà già costretto le grandi del Vecchio Continente a ricalibrare in anticipo le visioni future e l'Eurolega avrà ancora senso di esistere, i nomi potenzialmente interessati a muovere contratti milionari non mancano. Chima Moneke, in uscita dal Baskonia in estate; Carsen Edwards, in scadenza a breve come altri importanti elementi della rotazione del Bayern (Booker, Weiler-Babb, Napier); TJ Shorts, personaggio all'apparenza nato per essere l'uomo immagine di una squadra, vedrà terminare il biennale firmato con Paris nell'estate 2023 tra pochi mesi; Carlik Jones ha l'aria da uomo franchigia, e non è detto che giugno 2026 sia un termine sufficientemente lontano per impedire al sudsudanese e al Partizan di rinegoziare gli accordi.