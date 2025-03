Eurolega: Milano crolla contro il Barcellona e dice probabilmente addio alla postseason

A soli due giorni di distanza dal pesante k.o., in chiave classifica, sul parquet del Real Madrid, l’Olimpia Milano si ripresenta davanti al pubblico dell’Unipol Forum per provare a giocarsi le sue ultime carte nella corsa alla postseason di Eurolega. Le Scarpette Rosse sfidano il Barcellona in quello che al momento si configura come uno scontro diretto per un posto ai play-in, con l’EA7 che si affida ai suoi talenti migliori per centrare una vittoria che sarebbe fondamentale. Tra questi c’è ovviamente Nikola Mirotic, giocatore che proprio con i catalani ha vissuto gli anni migliori della sua carriera, conquistando anche un titolo di MVP d’Eurolega nel 2022. Ex dell’incontro è pure Leandro Bolmaro, così come Kevin Punter (a maglie invertite). L’avvio di primo quarto è tutto a tinte blaugrana, con gli ospiti che inaugurano infatti il match con un parziale di 7-0 a proprio favore. L’Olimpia riesce però a riprendersi e passa avanti 11-9, toccando poi anche il +5. La reazione di Milano non basta però, visto che è il Barcellona a guidare i giochi 25-21 al termine della prima frazione, con gli spagnoli che scappano poi via nel secondo quarto: il Barça trasforma in oro le troppe palle perse dell’Armani e vola sul +15 con il canestro di Brizuela, presentandosi poi all’intervallo sul 55-44 a proprio favore.