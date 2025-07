Virtus, Polonara ha iniziato le cure in Spagna: "Combatterò, resisterò e andrà tutto bene"

Achille Polonara è volato a in Spagna, in compagnia della moglie, per proseguire a Valencia le cure per la leucemia mieloide a causa della quale era ricoverato all’ospedale Sant’Orsola-Malpighi di Bologna dallo scorso 16 giugno. Il giocatore della Virtus Bologna e della nazionale italiana di basket ha affidato ai social un messaggio pieno di speranza: "Sarà un periodo, tosto, difficile, insopportabile. Ma l'importante è che abbiamo iniziato, non vedevo l'ora. Grazie per il supporto infinito da tutti! Combatterò, resisterò e andrà tutto bene".