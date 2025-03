Basket, Eurolega: Milano perde lo scontro diretto a Madrid contro il Real

REAL MADRID-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 96-89

Milano perde lo scontro diretto in casa del Real Madrid 96-89 ma salva la differenza canestri nella sfida, dopo aver vinto di 9 punti all’Unipol Forum nel girone d’andata. I Blancos partono forte, con Campazzo e Tavares che dominano e spingono i padroni di casa al 31-16 alla prima pausa breve. La difesa dell’Olimpia si mette in moto solo nel secondo periodo, con le percentuali da tre punti che però restano molto basse: all’intervallo l’Armani insegue 54-41. Dopo la pausa lunga si accende il grande ex Mirotic, che trascina l’EA7 fino al -4 (anche grazie a un fallo antisportivo di Garuba). Llull e Musa non si lasciano scoraggiare, e riportano a suon di triple le Merengues fino al 78-63 a seicento secondi dal termine. Nel quarto finale l’Olimpia sembra crollare, ma nei minuti conclusivi Brooks e LeDay ritrovano un po’ di spunto per salvare la differenza canestri. Vittoria numero 17 per il Real Madrid, Milano resta ferma a quota 16 e vede allontanarsi i play-off.