Bayern, arriva un ex campione NBA (ma solo per la Bundesliga)

Stando a quanto riportato da ESPN, i bavaresi sono vicini a firmare Jack White. Il tiratore australiano, compagno di Jokic nella Denver 2023/24, ha rifiutato l'opzione di rinnovo presente nel contratto col Melbourne United. Considerata la chiusura della finestra trasferimenti per l'Eurolega, il 27enne potrà essere impiegato solo in BBL: un allungamento comunque utile per le rotazioni di coach Herbert, visto che solo la certezza aritmetica separa i tedeschi dall'accesso ai Playoff di Eurolega.