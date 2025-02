Eurolega, Motiejunas chiude le porte alle russe: "Nulla è cambiato"

"Per molti anni, i mercati potenziali per l'espansione sono rimasti gli stessi: Dubai è emerso come un nuovo candidato. Valencia è sempre stata una scelta sicura, per ampliarci. È una squadra stabile con risultati impressionanti, una grande città e una nuova arena in costruzione. Rimane una delle principali opzioni". Le prime scelte ricadrebbero dunque su una squadra dal recente passato in Eurolega, specializzata nello yo-yo tra competizione principale ed EuroCup (4 vittorie, almeno 2 in più del resto delle partecipanti della storia, e una possibile 5° in arrivo a fine stagione), e la neonata franchigia emiratina del "nostro" Abi Abass, attualmente al 4° posto in ABA Liga dietro Partizan, Buducnost e Stella Rossa. In seconda battuta?