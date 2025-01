Venezia all'esame Valencia, Spahija: "Sono una squadra da Eurolega"

Giovedì 2 gennaio è in programma al Taliercio la prima grande sfida del 2025: alle 20.00 l'Umana Reyer Venezia riceve Valencia Basket, leader del gruppo B di BKT Eurocup. I valenciani hanno perso una sola gara in questa Regular Season, contro il Lietkabelis all'overtime, e si presentano al Taliercio con 11-1 di record, mentre l'Umana Reyer (6-6) cerca un successo per provare a entrare in zona playoff (attualmente gli orogranata sono settimi). Così coach Neven Spahija: "Incontriamo la miglior squadra dell’Eurocup, in questo momento. Un team con un talento enorme, con grande versatilità di gioco e una panchina profonda. Sono un team adatto all’Eurolega, come lo era Parigi la stagione scorsa. Ci stiamo allenando bene e abbiamo trovato la chimica adatta al nostro sistema, cosa che ci permette di lottare fino alla fine. Giocare per il nostro pubblico sarà estremamente importante domani".