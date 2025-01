Trento, Dusmet: "L'Hapoel è una squadra lunga, fisica e talentuosa"

Davide DUSMET (Coach DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «L’Hapoel Tel Aviv è una squadra lunga, fisica e talentuosa, che ha recentemente aggiunto al roster giocatori di spessore come Madar e Blakeney. Dispone di grandissimo talento sia tra gli esterni sia sotto canestro, con Motley e Caboclo a dominare il pitturato. Inoltre, hanno cambiato guida tecnica affidandosi a un allenatore dal curriculum straordinario come Dīmītrīs Itoudīs. Sarà una sfida affascinante, nella quale vogliamo provare a competere al meglio. Giocare contro squadre di questo calibro è sempre stimolante, perché ti spinge a dare il massimo. Arriviamo da due sconfitte negli ultimi possessi e con prestazioni che non ci hanno soddisfatto appieno, ma penso che questa partita rappresenti un’altra occasione per continuare il nostro processo di crescita. Dobbiamo partire con una difesa solida e consistente, oltre a mettere in pratica idee chiare in attacco per tutti i 40 minuti. Contro una squadra di questo livello, sarà fondamentale curare ogni dettaglio e fare meglio di loro in tutte quelle piccole cose che spesso fanno la differenza».