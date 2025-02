Sasic: "Eurolega a 20 squadre per fare spazio a due russe"

Nell'intervista rilasciata a Sport-Express durante l'All Sta Game del campionato russo, Goran Sasic (direttore esecutivo dell'EuroLeague Head Coaches Board) ha confermato alcune delle indiscrezioni emerse in relazione al possibile allargamento di Eurolega nel prossimo futuro: "Dopo l'incontro delle delegazioni russa e statunitense a Riad, sono sempre più convinto che assisteremo al ritorno dei club russi alle competizioni europee. Perché pensate che l'Eurolega voglia ora passare da 18 a 20 club? La risposta è ovvia: per fare spazio a due squadre russe. Penso che saranno CSKA e Zenit. Anche l'UNICS Kazan meriterebbe di tornare, ma nell'attuale formato dell'Eurolega non vedo la possibilità che tre squadre russe tornino contemporaneamente. Ma continuo a pensare che in futuro dovrebbero tornare tre club, ma mi aspetto che la nuova stagione in Eurolega venga inaugurata dai club di Mosca e San Pietroburgo. Sarò molto, molto felice di vedere i miei due amici, Andreas Pistiolis e Xavi Pascual, in Eurolega l'anno prossimo. Dobbiamo porre rimedio all'ingiustizia storica commessa nel 2022. E i club russi torneranno a partecipare al torneo per molto tempo".