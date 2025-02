Shavon Shields, Milano ha ritrovato la sua arma totale

La notte di Milano è stata quella dell'espressione del puro talento al tiro delle proprie stelle? Ecco Shields punire da 8 metri abbondanti allo scadere dei 24", o creare separazione nell'isolamento contro Theis - non il rientro più efficace del tedesco in Eurolega, a quasi 8 anni dalle stagioni con Causeur, Melli e Trinchieri al Bamberg - col resto dell'attacco milanese immobile. La partita dell'Olimpia richiede giocate testarde, "sporche", al di là degli ideali principi di circolazione palla? Ecco Shavon attaccare 1 vs 4 in transizione e guadagnarsi il libero supplementare, o attaccare abbassando la spalla Theis e Diallo per concludere in avvicinamento. La gara dei biancorossi è fatta di piccoli momenti di protagonismo di tutti, costituiti da un paio di giocate consecutive tra attacco e rientro in difesa o viceversa? Ecco Shields confermare la doppia cifra di vantaggio a metà 3Q con un taglio da rimessa laterale (60-50) e poi sporcare la linea di passaggio di Blossomgame, obbligando Spanoulis a chiamare timeout.