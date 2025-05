Cordinier accende la Virtus: "Non vediamo l'ora di giocare questi playoff"

Il suo contributo è stato fondamentale nel corso della stagione e, guardando all'ultima sfida con Trapani, nell'ultima parte di gara. Le sue giocate hanno prima spinto il duello per il primo posto all'overtime e poi l'hanno anche deciso. Isaia Cordinier è, a pieno titolo, uno dei trascinatori che ha reso possibile il cambio di scenario per la squadra di Dusko Ivanovic. Una stagione che sembrava fallimentare, può invece diventare molto positiva attraverso i playoff, che il francese non vede l'ora di cominciare.