Milano, Messina: "Bologna ha vinto con merito, abbiamo giocato una gara sconclusionata"

Il coach dell'Olimpia è critico con la prestazione della sua squadra in gara-3 e applaude gli avversari. "La Virtus ha vinto con merito, è stata avanti per tutta la gara tranne che per un momento; noi abbiamo giocato una partita sinceramente sconclusionata. Possibile che dopo aver vinto di 20 e con l'assenza di Clyburn abbiamo pensato che fosse ordinaria amministrazione. Non è la prima volta che quest'anno costruiamo e poi roviniamo. Adesso proviamo a resettare e a giocare la gara 4 di sabato come deve essere giocata. Mi dispiace per i nostri tifosi, ripeto abbiamo giocato una partita sconclusionata in tutti i vari aspetti, particolarmente in difesa e nell'assenza di quella pazienza che in gara 2 a Bologna che non era immaginabile".