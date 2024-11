MILANO, CARUSO: "LA SECONDA STAGIONE È PIÙ DIFFICILE"

All'interno della rubrica "Uomini a Canestro" su Repubblica, il centro dell'Olimpia Milano Guglielmo Caruso ha parlato dell'inizio di stagione biancorosso: "Il mio obbiettivo personale è sempre quello di migliorare rispetto all'anno precedente perché, se no, non avrebbe senso quello che sto facendo. La seconda stagione a Milano è più difficile della prima. Perché vorrei giocare a un livello superiore, ottenere un ruolo più importante, avere maggiori responsabilità almeno in campionato (3.57 punti in 11.9' di media, nda), prendendo tutto quello che mi viene dato in Eurolega. Sono contento che finora, anche per motivi contingenti, ho avuto la possibilità di restare in campo un po' di più e fare anche delle buone partite. Poi a fine anno, tireremo la riga e vedremo. La squadra è più giovane dell'anno scorso e, tra coetanei senza impegni familiari, stiamo più tempo assieme anche al di fuori del basket. Siamo partiti tutti con grandissimo entusiasmo, certe batoste lo hanno smorzato un po' e qui esce la nostra inesperienza, perché dobbiamo capire il prima possibile che le cadute, in una stagione così lunga, non devono condizionare il nostro spirito".