Akele e Bortolani, l'Italia di Pozzecco riscopre i talenti "dimenticati"

Guardia titolare, 6/12 al tiro, 15 punti in quasi 23' (la metà dei minuti totalizzati da inizio stagione in LBA con Milano!) e tante responsabilità di creare attacco per Bortolani; doppia doppia da 13 punti e 10 rimbalzi (1 in meno degli 11 raccolti nelle 6 presenze totali in Serie A in maglia Virtus) per Akele, primo cambio dell'ala grande (Severini partito in quintetto) e scintilla di energia e dinamismo fondamentale per mantenere alto il ritmo all'inizio delle rotazioni. Già la loro presenza al Laugardalshöll Sport Centre la dice lunga su quanto le rispettive società di club, impegnate in settimana in Eurolega, li ritengano "in eccesso" rispetto al nucleo fondamentale ma, al solito, è obbligatorio contestualizzare.