LBA Serie A: il Forum si accende per il derby d'Italia, c'è Milano-Bologna

Grande attesa per la super-sfida di domenica, Milano-Bologna. La Virtus vive giorni convulsi con le dimissioni di Luca Banchi e l’arrivo di Dusko Ivanovic che però non sarà in panchina. Una poca serenità che l’Olimpia vuole sfruttare. L’EA7 ha vinto le ultime 9 gare giocate in casa contro le V Nere. "La partita contro la Virtus è molto importante sia per noi che per loro - spiega Pippo Ricci. Veniamo entrambe da una sconfitta in campionato e da una settimana molto difficile, la squadra che sarà più solida e mentalmente pronta, visto che siamo entrambe affaticate, riuscirà a portarla a casa. Noi giochiamo in casa, vogliamo recuperare un po' di punti in classifica visto appunto l'ultima sconfitta e quindi daremo tutto per portare a casa la vittoria".