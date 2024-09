Ricci e Tonut con orgoglio: "Nella guerra, bravi a stare compatti"

SUPERCOPPA

I veterani dell'Olimpia hanno riconosciuto il peso della rimonta sulla Virtus: "Abbiamo tanto entusiasmo, la Supercoppa dà molto fuoco"

Nell'immediato postpartita della Unipol Arena, con medaglia al collo e maglietta celebrativa ancora indosso, Giampaolo Ricci e Stefano Tonut sono stati raggiunti dalle telecamere di SportMediaset. Il capitano dell'Olimpia e la guardia cresciuta a Trieste hanno così celebrato a caldo la vittoria al supplementare di Milano contro una coriacea Virtus Bologna.

Partire con un trofeo dà sempre grande morale, soprattutto per la mentalità di una squadra ancora in costruzione...

Stefano Tonut: "Assolutamente, questo aiuta ma sapevamo già di essere un buon gruppo. Abbiamo fatto una preseason tutti insieme, molto positiva. La vittoria in Supercoppa aiuta ma la stagione deve ancora iniziare, sarà lunghissima. La cosa più bella - che è successa anche con Bologna - è che nel momento di difficoltà, soprattutto nel secondo tempo, ci siamo uniti tutti e siamo rientrati in campo con la faccia giusta. Al di là del risultato, è questa la cosa che tenevamo di più a fare. La stagione, come detto, è davvero lunga: abbiamo ancora tanto da lavorare".

© X

La capacità di crescere durante la partita è stata fondamentale: contro la Virtus è una sfida infinita e complicata, che si era messa male per l'Olimpia ma che vi ha fatto tirare fuori qualcosa di importante...

Giampaolo Ricci: "Come ha detto Steve (Tonut, nda), la cosa migliore è come siamo usciti dal momento negativo. La Virtus ci ha messo subito le mani addosso, forse inaspettatamente. All'inizio eravamo un po' contratti, avevamo un po' troppa fretta. In una partita che comunque conta - quando giochi per alzare un trofeo non è mai scontato - è una guerra: siamo stati bravi a rimanere lì, a stare compatti per 45'. Ci prendiamo questa vittoria: significa che stiamo lavorando bene, perché quando vinci non ti sta regalando niente nessuno. Andiamo avanti con tanta fiducia, perché partire con un trofeo alzato è la cosa più bella. Abbiamo tanto entusiasmo, la Supercoppa ci dà molto fuoco".