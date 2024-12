Eurolega: l'Olimpia Milano sogna i playoff, Virtus ko nonostante il cambio in panchina

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-LDLC ASVEL VILLEURBANNE 92-84

Marcia ormai inarrestabile per l'Olimpia Milano che, alla vigilia del big match contro una Virtus in crisi e reduce dal cambio d'allenatore, continua a scalare la classifica dell'Eurolega. Le scarpette rosse questa volta si affidano a una grande prova di squadre, con Mirotic e LeDay top-scorer a quota 17 punti, e alla precisione nei tiri liberi: 34/35 dalla lunetta, che si somma al 40% da tre, e vittoria per 92-84 sull'Asvel Villeurbanne. Salgono così a cinque i successi consecutivi per Messina e i suoi, sette nelle ultime otto gare per portarsi a uno score di 8 vittorie e sei ko: è aggancio al sesto posto di Barcellona, Zalgiris e Panathinaikos, sognando i playoff. Il match inizia come un diesel per Milano, che è in svantaggio per 20-18 nel primo quarto, ma sa riprendersi: Mannion trascina nuovamente con personalità e la squadra si risveglia, ribaltando il punteggio a metà gara.