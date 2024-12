Eurolega: l'Olimpia non si ferma, nuovo ko per la Virtus

Prosegue la disastrosa Eurolega della Virtus Segafredo Bologna, che cade in casa contro l'Alba Berlino tra i fischi (90-88): da stasera le V nere sono ultime in classifica. Il match non inizia nel migliore dei modi per una Virtus che è con le spalle al muro, visti i quattro ko consecutivi (otto nelle ultime dieci), e scivola sul 10-4 sotto la spinta di Hermannsson e Procida. L'Alba Berlino vede il suo vantaggio volare in doppia cifra e continua ad allungare, è 28-16 al termine del primo quarto. Nel secondo periodo Morgan e Diouf accorciano sul -6, poi ecco il nuovo blackout della Virtus: 46-29 per i berlinesi, che resistono al tentativo di rientro firmato da Clyburn e Zizic. A metà gara siamo sul 48-38 e le V nere tornano in campo con maggior grinta, accorciando sul -6 con Belinelli e chiudendo sul 68-61. Si arriva così al concitato ultimo quarto, che vedrà l'Alba Berlino mettere a referto solo dieci punti. I tedeschi sbagliano troppo e la Virtus ne approfitta, con Clyburn ispirato: è lui a firmare il -1 (77-76) e il pari sul 78-78, ma è sempre lui a sprecare il possesso della vittoria. Si va all'extra-time e la spunta l'Alba, che vola sul +4 e rischia di farsi riprendere. Diouf firma il -1 a sei secondi dal termine, ma proprio Clyburn sbaglia tutto: Spagnolo può così tirare due liberi e sbagliare intenzionalmente il secondo, con soli otto decimi da giocare. La Virtus perde 90-88 ai supplementari ed è ultima: due vittorie e undici ko per Banchi, che subisce il sorpasso dell'Alba Berlino (3-10). Clyburn croce e delizia con 23 punti, ma anche la pessima gestione dei possessi finali, mentre Procida (20) è il migliore nelle fila tedesche. C'è molto da sistemare in casa-Virtus, in vista del campionato: solo il 19% da tre e uno Shengelia mai visto (due punti a referto) non fanno sorridere Banchi e il pubblico.