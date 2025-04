Della Valle-Bilan o Ennis-Kabengele: ecco la coppia migliore

Nella gara d'andata (12° turno, Taliercio, 22 dicembre 2024, 89-90 in favore di Brescia) Ennis 27 punti (7/10 da 2, 2/3 da 3, 6/7 ai liberi), 6 assist e 2 rimbalzi in 32', Kabengele 8 punti (1/6 da 2, 0/2 da 3, 6/8 ai liberi), 6 rimbalzi e 5 falli subiti in 25'; Della Valle 16 (4/8 da 3, 4/4 ai liberi) + 4 + 1 assist in 32', Bilan 23 (8/12 da 2, 1/1 da 3, 4/9 ai liberi) + 11 + 2 in 33'. Nella sfida di ritorno (25° turno, PalaLeonessa, 6 aprile 2025, 97-89 in favore di Brescia) Ennis 17 (5/7 da 2, 2/3 da 3, 1/2 ai liberi) + 4 + 1 + 3 palle perse in 27', Kabengele 15 (5/9 da 2, 0/3 da 3, 5/5 a cronometro fermo) + 5 + 4 + 3 palle perse in 28'; Della Valle 6 punti (0/1 da 2, 1/4 da 3, 3/5 ai liberi), né rimbalzi né assist in 23', Bilan 13 (6/7 da 2, 1/2 ai liberi) + 4 + 4 + 2 stoppate in 28'.