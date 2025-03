Brescia torna in vetta con Miro Bilan, il re della "doppia-doppia"

Alla 5ª stagione in carriera in Serie A, il classe '89 di Sebenico sta mantenendo le medie migliori in carriera in voci statistiche che non riguardano normalmente un quasi 36enne: Bilan non ha mai giocato così tanto in Italia in una stagione regolare (29.2' di media), non ha mai subito tanti falli e non mai raccolto tanti rimbalzi, non ha mai distribuito così tanti assist (3.9: i 2.8 del 2023/24 sono un lontano ricordo). Tutte voci "di fatica", per un Bilan che ha imparato a gestirla come pochissimi altri veterani.