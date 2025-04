Basket, Serie A: vincono Bologna e Trapani, Reggio Emilia e Trento sono ai play-off

Sfida divertente e ricca di colpi di scena tra Reggio Emilia e Napoli, con gli emiliani che regolano i campani 89-86. Nel corso del primo periodo i partenopei cercano di partire forte con Pangos e Pullen, ma i padroni di casa non lasciano scappare gli avversari e mettono il muso davanti alla prima pausa breve (20-19). La UnaHotels prova a scappare via grazie alle alte percentuali al tiro dall’arco di Cheatham, ma Napoli non si lascia sorprendere: Totè fa la differenza sotto canestro, spingendo i suoi al contro-sorpasso sul 39-38 all’intervallo. Il lungo ex Pesaro è immarcabile anche dopo la pausa lunga, con la squadra di Valli che arriva anche sul +11. Gli emiliani rientrano con Winston e Faye, ma a seicento secondi dalla fine inseguono sul -7 (64-57). Cheatham e Winston salgono in cattedra per l’ennesimo contro-sorpasso, con la sfida che resta in bilico nel quarto periodo. Pullen e ancora uno stoico Totè provano a regalare il successo ai campani, ma nel momento decisivo il nervosismo si accende e la squadra di Valli commette un paio di falli di troppo. Barford è quasi perfetto dalla lunetta, quanto basta per la vittoria finale. Reggio Emilia si impone 89-86 ed è matematicamente ai play-off, Napoli ko.