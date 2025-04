Brescia, la rivincita di Della Valle: "Ora ci danno molto credito"

Un volume mediamente più ristretto di gioco passa dalle mani di Della Valle, ma ciò non significa che le difese avversarie possano e vogliano dedicargli meno attenzioni: "Per me resta un privilegio vivere situazioni di questo tipo. Cerco di compiere la giocata giusta per la squadra. Questo è stimolante, favorisce non di poco il mio miglioramento personale. Se cercassi soluzioni per me stesso farei il gioco degli avversari, finendo per bloccare il flusso di Brescia".