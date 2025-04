Kabengele: "MVP? Sarebbe un onore, ma l'obiettivo è vincere con Venezia"

"Tyler è sicuramente uno dei migliori playmaker con cui ho giocato, non solo per me, ma anche per come mi usa come esca per liberare altri ragazzi, in questo è davvero fantastico. Allarga l'orizzonte e poi ovviamente mi regala grandi assist e mi mette nelle condizioni di segnare punti facili, ma mi usa anche per manipolare le difese e regalare tiri aperti a ragazzi come Rodney, Aamir, Davide. Senza dubbio è uno dei migliori playmaker con cui ho giocato".