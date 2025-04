Punti e difesa: Demetre Rivers, il tuttofare di Brescia

Ma è la combo di abilità a risultare determinante per la Germani, visto che Rivers, tolta qualche piccola pausa, ha regalato anche un fatturato costante in termini di punti, con alcuni exploit di rilievo. I 19 contro Venezia sono solo il suo terzo miglior score in campionato, dietro ai 21 di marzo in casa di Pistoia e ai 22 dell'esordio con la canotta della Germani in campionato, contro Varese.