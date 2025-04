Brescia, Bilan: "Il mio riferimento è Marcelinho Huertas"

Ospite dal giovedì bresciano di Teletutto, durante "Basket Time" Miro Bilan (centro Germani Brescia) ha parlato della sua stagione agli ordini di coach Poeta, attesa dal posticipo del 26° turno di LBA a Bologna (lunedì, 20): "Io MVP a fine stagione? Sarei molto contento di ottenere questo riconoscimento, anche se devo dire che adesso ci penso relativamente. Ho più in testa gli obiettivi della squadra. Se gioco come gioco è perché, in ogni partita, sono messo nelle condizioni di farlo. Ciascuno fa del proprio meglio per aiutarmi, e a me non resta che cercare di concretizzare tutto questo lavoro. Mio modello di longevità? Il mio riferimento è Marcelinho Huertas, voglio fare come lui. Compirà 42 anni a maggio e gioca ancora ad altissimi livelli. La sfida con la Virtus? Con questa trasferta chiudiamo il ciclo terribile di 5 partite (sconfitte con Trapani e Milano, vittorie con Trento e Venezia). Sono convinto che ce la potremo giocare anche con Bologna. Non abbiamo alcunché da perdere, e possiamo affrontarla con tranquillità".