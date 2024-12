Bologna, Akele: "Vogliamo tornare alla vittoria in campionato"

Alla vigilia della sfida ha parlato Nicola Akele: “Per noi è una gara importante, perché vogliamo tornare alla vittoria in campionato. Troviamo davanti una squadra pericolosa: Scafati ha ottime individualità e grande talento in attacco, a partire da Gray che è il loro miglior marcatore, ma non solo. Dovremo essere concentrati per 40′: a Trento abbiamo giocato 30 buoni minuti ma abbiamo fatto malissimo nel terzo quarto. In queste gare, che sono sempre insidiose, dobbiamo essere concentrati per tutti i 40′: questa sarà la chiave per portare a casa la partita.”