Clyburn alla Danilovic e la Virtus di Ivanovic riparte in Eurolega

Sia contro le ali piccole (Rogkavopoulos) che contro le ali grandi (Sedekerskis, Moneke) del Baskonia, Clyburn si è dimostrato ancora un attaccante di massimo livello nel gestire i contatti. Trovando poi lo stimolo, e il ritmo, per caricarsi la Virtus sulle spalle nel momento topico: 8 degli ultimi 12 punti di Bologna hanno impressi il marchio di Will, ultimi 4 compresi. Nei quali le responsabilità di Moneke non mancano - il "Ok 3 but no foul" di Pablo Laso, urlato alla squadra pochi istanti prima del contatto sulla tripla disperata di Clyburn, non farà dormire sonni tranquilli al coach basco -, ma la storia non viene mai scritta senza avere un lato oscuro. E "il tiro da 4" di Clyburn a Vitoria, pur senza la memorabilità di quello di Danilovic, è destinato a rimanere per sempre nella mente della Virtus Bologna.