Bologna, Jakovljevic: "Grande reazione della squadra. Grazulis ci ha dato una mano"

Dopo la gara con Milano ha parlato in conferenza stampa coach Nenad Jakovljevic: “Siamo molto felici, ci mancherebbe altro, per aver vinto contro una signora squadra, ma soprattutto per aver subito 73 punti contro una squadra come Milano. Abbiamo dimostrato di poterlo fare: a livello difensivo ci sono state responsabilità individuali e responsabilità di squadra. La reazione della squadra? Viene dai giocatori, non posso far altro che ringraziare la squadra che ha dimostrato che vuole giocare sempre così e i numeri lo dicono: rimbalzi, abbiamo vinto a questa voce statistica, per esempio. È uno degli aspetti che possiamo controllare, non possiamo controllare la percentuale da 3 punti, possiamo controllare gli aspetti come la fisicità, il tagliafuori, la presenza fisica. La prova di Grazulis? Bravo a farsi trovare pronto a difendere, ha gestito bene la situazione falli, giocando in maniera intelligente in difesa, siamo felici per lui perché ha dimostrato di poterci dare veramente una mano”.