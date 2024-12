Bologna, Ivanovic: "Stiamo migliorando di partita in partita"

Dopo la gara contro l’Asvel ha parlato in conferenza stampa coach Dusko Ivanovic: “Penso che abbiamo giocato una gara completa, in difesa e in attacco, combattendo sempre e anche divertendoci, abbiamo perso nell’ultimo quarto ma stiamo migliorando di partita in partita e questo è quello che dobbiamo fare. Tucker? È stato uno degli MVP dello scorso campionato italiano ed ogni giorno si allena in maniera positiva e concentrata. Stasera ha fatto un buon lavoro, specialmente in difesa, mettendo energie ed aiutando la squadra e i compagni. Cosa non è piaciuto di Zizic? Stasera avevo 12 eccellenti giocatori, in generale 14 eccellenti giocatori, ognuno dà il massimo sempre.”