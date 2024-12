Prima della sfida della Segafredo Arena contro l'ASVEL (stasera, ore 20.30), Achille Polonara ha parlato delle insidie nascoste nell'affrontare i francesi: "Ci aspetta una partita complicata, l’Asvel ha giocato un ottimo girone d’andata in Eurolega. È una squadra ostica, giovane, molto esplosiva e atletica. Dovremo essere molto attenti al loro 1vs1 e ai loro contropiedi mentre in attacco semplicemente giocare la nostra pallacanestro, come sappiamo fare".